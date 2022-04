Inter Primavera, Casadei: “Grande gruppo. Con il Milan con la stessa voglia”

Il centrocampista nerazzurro è stato autore di una doppietta nel successo per 3-1 di ieri pomeriggio contro la Spal

"Siamo riusciti a portarla a casa da grande gruppo e da grande squadra. Siamo stati uniti anche nei momenti di difficoltà e sono arrivati 3 punti. Contro la Spal è stata una prova di maturità, loro sono una buona squadra e in alcuni momenti ci hanno messi in difficoltà, ma noi siamo stati uniti e compatti. Siamo stati bravi. Ognuno deve dare il proprio contributo alla squadra, più si va avanti e più i punti diventano importanti: l'unica maniera per arrivare tra le prime due è continuare a lavorare. Il derby? Anche se il Milan è in difficoltà in classifica il derby è sempre il derby: dobbiamo andare in campo con la stessa voglia e la stessa grinta per portare a casa i 3 punti".