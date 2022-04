Inter Primavera, Casadei: “Rammarico, ma ci teniamo questo punto. I miei gol…”

Il centrocampista nerazzurro analizza il pareggio per 1-1 di oggi contro il Napoli: "Ci è mancata concretezza"

Termina 1-1 la sfida tra Inter e Napoli, undicesima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. Cesare Casadei, autore del gol nerazzurro, ha analizzato il match ai microfoni di Inter TV: "C'è rammarico, alla fine abbiamo fatto comunque una buona prestazione, ci è mancata un po' di concretezza in avanti. Abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo imparare da questo: dobbiamo essere più concreti, sfruttando meglio le occasioni che non in tutte le partite capitano così numerose. La squadra sta bene, ci stiamo allenando bene, abbiamo un obiettivo in testa. Con il caldo la stanchezza si è fatta sentire, ci teniamo questo punto e andiamo avanti. I miei gol? Sono contento, ma prima viene il collettivo. Sono più contento per il fatto che la squadra stia andando bene, poi se arriva il gol ancora meglio. C'è bisogno di tutti, dobbiamo recuperare bene e pensare subito alla prossima partita: il tempo stringe, si gioca ogni tre giorni, le energie sono fondamentali. Dobbiamo sempre guardare avanti".