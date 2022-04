Primavera, la classifica aggiornata: Inter seconda, bagarre in zona playoff

Al termine della ventiseiesima giornata di campionato si riduce il margine della Roma, ora a +6 sui nerazzurri

Scatto in avanti per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il successo ottenuto contro il Sassuolo, complici la sconfitta del Cagliari e il pareggio della Fiorentina, sale al secondo posto in classifica, portandosi a 6 lunghezze dalla Roma capolista (anch'essa ko). Bagarre in zona playoff, con 6 squadre nello spazio di 6 punti.