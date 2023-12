Primavera, l’Inter affronta il Milan: la designazione arbitrale del derby

Quattordicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, che sfidano i cugini rossoneri in una gara che vale il primato

Quattordicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter, capolista e ancora imbattuta oltre che fresca di passaggio del turno in Youth League, ospita al Konami Youth Development Centre il Milan, in un derby che vale la testa della classifica. I rossoneri di Abate occupano attualmente la seconda posizione con 26 punti, uno in meno dei nerazzurri di Chivu.