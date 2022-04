Inter Primavera, Fabbian: “Bravi a non farci prendere dalla fretta. Ora il derby”

Il centrocampista nerazzurro ha analizzato il successo per 3-1 contro la Spal, tredicesimo risultato utile consecutivo

Giovanni Fabbian, centrocampista dell'Inter Primavera, ha analizzato il successo per 3-1 contro la Spal ai microfoni di Inter TV: "Vittoria importantissima, nel finale di campionato tutte le partite sono super importanti. C'era bisogno di fare punti e di dare continuità a questa serie di risultati, e siamo stati bravi a portarla a casa. Siamo stati bravi a non farci prendere dalla fretta, nel primo tempo potevamo già chiuderla, è stato bravo il loro portiere. Nella ripresa siamo entrati in campo con la mentalità giusta e siamo riusciti a fare bene. Vincere aiuta sotto tutti i punti di vista: siamo un grandissimo gruppo, il mister è bravo a tenerci uniti e a farci andare tutti nella stessa direzione, e così le cose si semplificano. Ora la prossima è il derby, sempre una partita particolare: la affronteremo come sempre, dando il massimo, e speriamo di raggiungere l'obiettivo".