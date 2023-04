Primavera, l’Inter di Chivu ospita la Juventus: ecco la designazione arbitrale

Ventottesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo ottenuto sul campo del Frosinone, ospita al Konami Youth Development Centre di Milano la Juventus di Paolo Montero. Per i nerazzurri, undicesimi in classifica con 36 punti conquistati fin qui, una delle ultimissime occasioni per sperare ancora nell'aggancio alla zona playoff.