Primavera, l’Inter di Chivu ospita lunedì il Sassuolo: la designazione arbitrale

Fabio Alampi

Nona giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo lunedì ospitando il Sassuolo. Designato l'arbitro dell'incontro: toccherà ad Andrea Calzavara della sezione di Varese.