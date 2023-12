Primavera, l’Inter chiude il 2023 a Lecce: la designazione arbitrale

Quindicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu, primi in classifica e ancora senza sconfitte

Quindicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, prima in classifica e ancora imbattuta ma reduce da 5 pareggi consecutivi, chiude il 2023 affrontando in trasferta il Lecce, in ripresa dopo un inizio di stagione complicato.