Inter Primavera, Peschetola: “Il mio gol è merito di tutti. Ora tutte finali”

L'esterno offensivo nerazzurro, autore del momentaneo 1-0, ha commentato il successo di oggi contro il Sassuolo

Migliore in campo nel successo di oggi contro il Sassuolo, autore del gol del momentaneo vantaggio e decisivo nella rete nel recupero di Iliev. Lorenzo Peschetola, esterno offensivo dell'Inter Primavera, ha analizzato il successo di oggi ai microfoni di Inter TV: "Sono molto felice per questo gol, il sesto stagionale. Il merito è di tutta la squadra, ci aiutiamo l'un l'altro, questo gol è di tutti loro. Sono contento e spero di poter dare ancora tanto a questa squadra, aiutando a raggiungere il nostro obiettivo finale. Il risultato di oggi era fondamentale, le altre avevano perso o pareggiato, questa vittoria ci fa salire al secondo posto e distaccare le altre. Siamo molto felici, questa vittoria ci servirà per crescere e per continuare ad allenarci al 100% ogni giorno. Il gruppo è la forza di questa squadra: far bene la fase offensiva e qualla difensiva è fondamentale. Dobbiamo continuare su questo percorso, sarà fondamentale per l'obiettivo scudetto che tutti noi vogliamo. Pescara? Non esistono partite facili, come dice il mister sono tutte finali, le uiltime 7 le abbiamo affrontate così. Dovremo dare il 100% e non mollare di un centimetro".