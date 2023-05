Primavera, playoff quasi sfumati per l’Inter: il punto a 3 giornate dalla fine

La trentunesima giornata del campionato Primavera sembra aver emesso un verdetto, seppur non ancora definitivo: l'Inter, campione d'Italia di categoria in carica, non riuscirà a difendere il titolo conquistato un anno fa. I nerazzurri, dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan e la contemporanea vittoria della Juventus contro il Napoli, sono infatti scivolati a 4 punti dal sesto posto, ultima posizione valevole per i playoff scudetto, e con sole 3 giornate ancora da giocare la missione si fa quanto mai complicata.