Inter Primavera, Rovida: “Siamo un gruppo forte. Vogliamo vincere il campionato”

Il portiere nerazzurro commenta così il pareggio contro il Napoli: "Con il piglio del secondo tempo avremmo vinto"

L'Inter Primavera pareggia 1-1 in casa contro il Napoli nell'undicesima giornata del girone di ritorno. William Rovida, portiere nerazzurro, ha parlato del match ai microfoni di Inter TV: "Se fossimo entrati subito in campo con il piglio del secondo tempo secondo me saremmo riusciti a portarcela a casa. Giocare ogni tre giorni non è facile, un pareggio è meglio di una sconfitta ma dobbiamo sicuramente ritrovare la forza di continuare a vincere, che è il nostro obiettivo. Le partite si vincono di squadra, non grazie al singolo: abbiamo trovato la giusta impostazione in difesa, stiamo facendo bene, a prescindere dai cambi. Siamo un gruppo forte. Dobbiamo stare sul pezzo, non dobbiamo mollare di un centimetro: il nostro obiettivo è vincere il campionato, sarà lunga la strada, ma se continuiamo così ci porteremo a casa delle grandi soddisfazioni".