Sky – Inter, primo allenamento per Kolarov. Conte aspetta Vidal. Mercato? Attese novità…

L’Inter ha svolto oggi una doppia seduta. Al secondo allenamento ha partecipato anche Aleksandar Kolarov, che oggi è diventato ufficialmente un calciatore nerazzurro. Conte si augura che anche la situazione Vidal si possa concludere presto: si aspettano notizie da Barcellona. Dopo l’accordo con il club catalano, Vidal, arriverà a Milano per svolgere le visite mediche: non si tratta di una questione di ore, ma certamente di giorni. Sono attese per la settimana prossima novità sul fronte cessioni: poi l’Inter potrà valutare quali operazioni potrà fare in entrata.

Intanto domani tornano ad Appiano Gentile i calciatori nerazzurri impegnati con la Nazionale. Per loro domani è prevista una seduta leggera di lavoro.