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Tocca a Ivan Provedel. Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport, secondo cui è arrivato il momento del secondo portiere dell'Inter. 0 presenze finora per l'ex Lazio, ma adesso la prima da titolare è in arrivo.

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Per la rosea, sarà lui a difendere i pali dell'Inter nella prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Panchina in vista per Pepo Martinez, la rosea non mette neanche in ballottaggio i due: toccherebbe di sicuro a Provedel per Gazzetta.

Per il resto i ballottaggi sono quattro: Akanji in vantaggio su Dimarco, Calhanoglu e Mkhitaryan in pole su Zielinski (sono in tre per due posti) e Thuram favorito su Bonny.

La probabile formazione - Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Thuram.