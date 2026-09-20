Il presidente del Qatar del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, è indagato in Francia per sospetti di conflitto di interessi

Gianni Pampinella
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Il presidente del Qatar del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, è indagato in Francia per sospetti di conflitto di interessi.

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L'inchiesta è stata rivelata dal quotidiano sportivo L'Equipe. L'indagine preliminare è legata al suo duplice ruolo di dirigente del club parigino e del beIN Media Group in merito alla gestione dei diritti televisivi con la Lega calcio transalpina.

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