Arriva il primo trofeo stagionale per il Paris Saint-Germain: la squadra di Luis Henrique vince la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa

Marco Astori
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Arriva il primo trofeo stagionale per il Paris Saint-Germain: la squadra di Luis Henrique vince la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa. A decidere il match sono le reti di Kvaratskhelia e Doué: non basta agli inglesi il gol del giovanissimo Brian Madjo a fine primo tempo.

Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026

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