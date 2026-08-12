Arriva il primo trofeo stagionale per il Paris Saint-Germain: la squadra di Luis Henrique vince la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Arriva il primo trofeo stagionale per il Paris Saint-Germain: la squadra di Luis Henrique vince la Supercoppa Europea contro l'Aston Villa. A decidere il match sono le reti di Kvaratskhelia e Doué: non basta agli inglesi il gol del giovanissimo Brian Madjo a fine primo tempo.
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