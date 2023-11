Quagliarella: “Scudetto? Il Napoli è ancora lì, può succedere di tutto”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fabio Quagliarella ha parlato delle possibilità di vincere lo scudetto per il Napoli: «Ripetere quello che hai fatto l'anno prima non è mai facile. Inconsciamente puoi lasciare qualcosa per strada mentre prima stavi sempre sul pezzo. E poi puoi avere qualche difficoltà anche perché tutti vogliono battere i campioni d'Italia. Il cambio in panchina non è mai facile. Ma vedo il Napoli che è ancora lì. La vittoria di Bergamo è stata fondamentale per restare in scia. Siamo ancora a novembre e il campionato è ancora molto lungo. Può succedere di tutto».