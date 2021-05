Radu: “Scudetto? La parola giusta è che sono orgoglioso. Migliorato molto, sapevo…”

Radu ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Sampdoria

Radu a Inter TV dopo la vittoria contro la Samp: "Direi che non è andata male quest'anno. Posso dire che la parola giusta è che sono orgoglioso, aspettavo questo momento da tanto tempo. Mi sono trovato con questi campioni, cerco di lavorare per essere uno di loro. Festa scudetto? Ero a casa con la mia fidanzata e stavo guardando la partita dell'Atalanta, abbiamo festeggiato insieme. Mi sento migliorato molto, ho preso un po' della loro aggressività, soprattutto a livello psicologico. Mi aiuta tanto pensare a questi livelli. L'allenamento aiuta ad essere più aggressivo nelle situazioni. Sapevo e non sapevo che sarei entrato. C'era qualcosa nell'aria. Mi sono sempre preparato, sono molto orgoglioso. Sono cresciuto all'Inter e con l'Inter. Sono molto orgoglioso di vestire questa maglia. Spero che arriveranno altri momenti".