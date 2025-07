Ancora pochi giorni e l'Inter di Cristian Chivu tornerà al lavoro dopo la campagna negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ultimo atto della stagione 2024/25. Continua a tener banco in casa nerazzurra la vicenda Lookman con il calciatore dell'Atalanta - promesso sposo - che però dovrà ottenere il via libera della sua società per il trasferimento. Non solo Lookman. Anche il fronte uscite è caldo in casa Inter. Insistenti sirene turche per Calhanoglu, ultime quelle del Fener di Mourinho, che potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni per strappare il capitano della Turchia e riportarlo "a casa".