L'ex portiere di Juventus e Napoli Michelangelo Rampulla, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così di Inter-Napoli, big-match della terza giornata di campionato:

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"Credo che alla fine sono i calciatori che vanno in campo e devono dare un segnale. L'allenatore dà l'idea di calcio, poi tocca ai calciatori metterla in pratica. Certamente sono queste le partite dove servono risposte, perché sono partite importanti. E devono dare una risposta alla piazza.

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Credo sia eccessivo pensare che Allegri si gioca la credibilità scudetto. L'allenatore può motivare una squadra, ma dipende quanto recepisce il gruppo. Da come si vede, i ragazzi seguono il tecnico, ma devono farlo sul campo. Le parole di Allegri? E' come mettesse le mani avanti in caso di ko, dall'altra parte ho sentito Gasp che viaggia sulle ali di due vittorie di fila...".

Boban dice che la Juve è l'anti-Inter:

"E' presto, vedo anche la Roma. Ma la Juve è sempre la Juve".