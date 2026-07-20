Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la strana scelta di Lionel Scaloni di non concedere nemmeno un minuto a Lautaro Martinez nel corso della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina.

La foto postata sui social da Lautaro Martinez

"E' quello che ha fatto più gol e meritava comunque di giocare. Magari all'inizio hai impostato la sfida in un certo modo, però con i cambi potevi metterlo, serviva una punta diversa. Sennò rinunci 120 a fare la partita e poi puoi prenderlo il gol, come è stato".