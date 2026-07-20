Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Rampulla ha commentato la scelta di Scaloni di non mandare in campo Lautaro nella finale del Mondiale
VIDEO / Finale Mondiale, il figlio di Barella tifa Lautaro dal seggiolone
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato la strana scelta di Lionel Scaloni di non concedere nemmeno un minuto a Lautaro Martinez nel corso della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina.
"E' quello che ha fatto più gol e meritava comunque di giocare. Magari all'inizio hai impostato la sfida in un certo modo, però con i cambi potevi metterlo, serviva una punta diversa. Sennò rinunci 120 a fare la partita e poi puoi prenderlo il gol, come è stato".
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