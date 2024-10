Claudio Ranieri, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua dopo le prime giornate di campionato: "Resto dell'idea che l'Inter sia la favorita per il titolo. I nerazzurri sono campioni d'Italia in carica e hanno due alternative per ruolo, non a caso Inzaghi sta ruotando i suoi giocatori. Però mi aspetto un campionato molto più combattuto degli ultimi".

"Sì, Napoli e Juventus lotteranno fino alla fine. Sulla carta, come valori, ci sarebbe anche il Milan, che però a differenza delle rivali non ha ancora trovato un equilibrio preciso. Ma non mi riferisco alla vicenda dei rigori di Firenze e al cambio di tiratori deciso dai giocatori. È capitato anche a me di scegliere un rigorista e poi di trovarne un altro sul dischetto. A me andò meglio che a Fonseca, semplicemente perché segnammo. Alla fine la verità è quella: se fa gol, va bene comunque. Altrimenti è fastidioso".