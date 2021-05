Ranieri: “Sapevo che sarebbe stata una partita strana, all’Inter riusciva tutto bene”

Le parole del tecnico della Samp in conferenza stampa, che ha reso merito ai Campioni d'Italia.

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta a San Siro: "Samp distratta? Se poi l'analizzi dopo dici era distratta, non era pronta, puoi dire mille cose. Loro hanno preso e rubato palla, hanno raddoppiato. Abbiamo accorciato e dovevamo essere bravi. Era una partita molto strana e io lo sapevo. Quando vai in casa del vincitore gli riesce tutto: loro hanno giocato con naturalezza, con libertà di mente, qualsiasi triangolo gli veniva bene. Noi sbagliavamo sempre qualcosina quando provavamo a fare le nostre giocate. Dall'andata l'Inter è cambiata tanto. Adesso gioca con due play, sono giocatori di qualità e sanno dove mettere la palla. Noi eravamo stati bravi a Marassi a non farli ragionare. Oggi sbagliavamo i tempi. Abbiamo corso male. Abbiamo tre partite per far vedere chi siamo veramente. Ramirez? Per schermare il loro play e la sostituzioni per dare una scossa e per cercare di dare una rotta alla squadra. Oggi partita che fa storia a sé contro i vincenti del campionato italiano".