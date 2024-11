"La corrente interna che spingeva per la scelta di un allenatore italiano sta ormai prendendo il sopravvento: il club va verso la scelta di un profilo di esperienza e legato all'ambiente giallorosso come Claudio Ranieri, che può davvero essere l'uomo giusto in questo momento. Le strade portano a lui, e intanto l'ex allenatore del Cagliari sta viaggiando verso Londra dovrà incontrerà i Friedkin. C'è dunque una buona possibilità che Ranieri possa tornare, in modo da sedere nella panchina della Roma per la terza volta in carriera", si legge su gianlucadimarzio.com.