Intervenuto nel corso del programma della Rai 'Notti Europee', Arrigo Sacchi è tornato sul disastroso Europeo dell'Italia. L'ex tecnico indica le possibili cause delle difficoltà del calcio italiano: "Spalletti è una vittima, ha avuto il coraggio di entrare. È un ottimo allenatore, purtroppo ni non abbiamo mai avuto uno stile di gioco. L'Olanda, l'Inghilterra, il Brasile, l'Argentina e l'Uruguay che avevano uno stile, noi non abbiamo mai avuto uno stile di gioco, noi abbiamo cercato di fregare l'avversario. Per Spalletti poco tempo? Assolutamente sì. Adesso ci sono tanti stranieri, troppi. In passato quando venivano tanti giocatori stranieri, la nazionale italiana andava subito peggio".

"Il motivo? Perché ci mettevamo in mano al singolo. Noi abbiamo sempre giocato un calcio non di 11 giocatori. Perché in Europa abbiamo vinto pochissimo? Abbiamo vinto solo nei momenti in cui ci avvicinavamo un po' di più a quello che succedeva nel calcio. In Svizzera hanno tre centri federali, la Germania 24, la Francia 16 o 18 e noi 1. Nuovi volti? Lì si sta facendo un gran lavoro, abbiamo vinto in quasi tutte le categorie".