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L'Italia targata Mancini 2.0 guadagna una posizione nel ranking Fifa, aggiornato dopo l'intensa finestra internazionale di novembre, e sale dal 15/o al 14/ posto. Le prime quattro posizioni rimangono invariate: la Spagna, campione del mondo, mantiene il comando, seguita da Argentina, Francia e Inghilterra. Getty Images

Nelle posizioni di vertice, spicca il Marocco che sale al quinto posto, sua miglior posizione di sempre, superando il Portogallo (6/o) e il Brasile (7/o), che scivolano entrambi di una posizione. Belgio e Olanda restano ottava e nona e nella top 10 rientra la Colombia, per la prima volta dall'ottobre 2024, a spese del Messico, che perde tre posizioni, finendo alle spalle di Germania (11/a, +2) e Svizzera (12/a, -) e subito davanti agli azzurri. Nella top 50, crescono Canada (25/o, +2), Corea del Sud (30/a, +2), Paraguay (31/o, +2), Mali (43/o, +4) e Slovenia (49/a, +3). L'Uefa esprime la metà dei membri della top 50, la Caf ne conta dieci, la Conmebol sette, mentre AFC e Concacaf ne hanno quattro ciascuna.