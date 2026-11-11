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Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League contro la Croazia, in programma domani alle 20.45 a Wembley.

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Il CT dell'Inghilterra ha confermato l'assenza di Djed Spence (LEGGI QUI) che non si è allenato oggi, così come il difensore dell'Arsenal Konsa, e che non sarà quindi a disposizione per il match contro la Croazia:

"Da quello che ho capito al momento entrambi saranno a disposizione per domenica contro la Spagna. Ma non prenderemo nessun rischio domani, non sono convocati per il match contro la Croazia. La speranza e la convinzione è che si allenino individualmente anche venerdì, che tornino in gruppo sabato e siano disponibili per la partita contro la Spagna domenica"

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Konsa si è fatto male durante il match di Champions League contro lo Slavia Praga al ginocchio e Tuchel ha chiamato un altro centrale, James Hill del Bournemouth, come soluzione alternativa. "La stella dell'Arsenal e Spence, che si sta ancora rimettendo in forma dopo il suo arrivo all'Inter in estate, stanno entrambi partecipando a sessioni individuali nella speranza di unirsi al gruppo più avanti nella settimana", commenta poi il Sun.