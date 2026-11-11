Novità da Appiano Gentile sulle condizioni fisiche di Marcus Thuram: confermato l'affaticamento muscolare per il francese
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Arrivano importantissime novità su Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter era stato convocato dalla Francia dopo le ottime prestazioni in maglia nerazzurra ma ha dovuto lasciare il ritiro della sua Nazionale per un affaticamento muscolare.
Sky Sport riporta aggiornamenti proprio sulle condizioni fisiche dell'attaccante francese. A raccontarli è Matteo Barzaghi da Appiano Gentile:
"Thuram ha lasciato Appiano Gentile dopo terapie. Confermato l’affaticamento muscolare, lavorerà a parte nei prossimi giorni fin quando non sarà ok. All’Inter sperano che rientri in gruppo prima dell’Atalanta".
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