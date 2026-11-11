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In Argentina c'è un grande dibattito su chi dovrà vestire la maglia numero 10 della Nazionale dopo che Leo Messi ha detto addio all'Albiceleste dopo l'amichevole del 6 ottobre contro il Benin.

La foto è stata postata da Messi sul suo profilo Instagram

In molti pensano che il profilo giusto sia Nico Paz ma altri non vedono perché non debba essere Lautaro, terzo marcatore all-time con 42 gol dietro solamente a Messi (inarrivabile a 126) e Batistuta che ne ha segnati 56.

Leandro Alves, giornalista di ESPN Argentina, ha parlato proprio di questo tema, segnalando come Nico Paz sia il favorito ma alcuni giocatori propendano più dalla parte di Lautaro:

"Mi pare che il dubbio proseguirà ancora almeno fino al 2027 su chi prenderà la 10. Si è deciso che in questo doppio appuntamento la 10 resterà in un cassetto e il mistero, la sorpresa, l'eredità della 10 si saprà solo nel 2027. Tutte le strade portano a Nico Paz però ha parlato il Cuti Romero, che non è tra i convocati questa volta, ha parlato anche Giovanni Simeone ed entrambi sono d'accordo su una cosa: deve essere di Lautaro. Ma non lo scopriremo prima che inizieranno le qualificazioni del prossimo anno"