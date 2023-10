Ravanelli: “Inter l’unica che può scappare, la Juventus non è al suo livello”

L'ex attaccante non considera nerazzurri e bianconeri alla pari, e indica nel Napoli la principale rivale della squadra di Inzaghi

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha detto la sua a TV Play sulla corsa scudetto dopo l'ultima giornata di campionato: "Per Inter e Juventus non è una mini fuga, l'unica che può scappare è l'Inter e l'unica squadra che può provare a tenerle testa è il Napoli. La Juventus viene da momenti difficili e quindi tutti hanno una grandissima fame. I bianconeri tecnicamente non possono competere con Inter e Napoli, ma ha una cattiveria impressionante.