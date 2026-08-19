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Nel stilare la propria griglia personale in vista del prossimo campionato, Fabio Ravezzani ha schierato in primissima fila l'Inter di Chivu. Queste le sue considerazioni su YouTube:

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"Vi dico subito che l'Inter è strafavorita. Questo fa arrabbiare i trinariciuti interisti, ma l'Inter è strafavorita ed è quella che, se non dovesse vincere il campionato, avrebbe fallito l'obiettivo. Ve lo dice uno che, tra parentesi, aveva giudicato come eccellente l'ultima stagione di Inzaghi, in cui era arrivata in fondo ovunque ma dove poi non aveva vinto e che era stata bollata dagli stessi interisti come fallimentare. Sono gli stessi interisti che, se l'Inter non dovesse vincere lo scudetto, si incazzerebbero come delle iene. Quindi, calmatevi. Le due pecche sono la fascia destra, dove c'è una diminutio rispetto a Dumfries, e in porta, dove ha Provedel e Martinez che non sono due fenomeni".