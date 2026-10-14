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Sul suo canale YouTube, Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta dell'Inter in Champions contro il Bruges, dando le principali colpe a Josep Martinez e Cristian Chivu. Queste le sue considerazioni:

Getty Images

"Sette sconfitte subite nelle ultime 8 partite di Champions League lasciano dedurre che non siano casuali, vuol dire che c'è qualcosa di profondo. Le motivazioni possono essere tante, ma il primo grave problema dell'Inter si chiama Martinez. Un problema che era chiaro un po' a tutti, tranne evidentemente alla dirigenza dell'Inter e a Chivu, che ha continuato a mettere in campo un portiere inadeguato al livello dell'Inter. E' peggio di Sommer, che l'anno scorso era considerato un problema".

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"L'aggravante per Martinez e che era già conosciuto all'Inter. Quello del portiere era il primo problema da risolvere, invece il club lo ha trattato come se fosse l'ultimo. L'Inter resta un club forte, in attacco fa paura ma in difesa fa terrore. Fino a quando Chivu vorrà difendere a oltranza un portiere indifendibile, degno di una squadra di Serie A, ma non di un club che ha progetti ambiziosi anche in Europa? E' lui che ha affossato l'Inter. La colpa è anche di Chivu, perché l'Inter ha preso 14 gol in 8 partite, ma anche perché ha confermato in porta Martinez, quando Provedel avrebbe potuto prendere il suo posto".