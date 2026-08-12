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Il campionato è ormai alle porte e l'Inter partirà con lo scudetto sul petto e i favori del pronostico per il tricolore. Ne ha parlato anche Fabio Ravezzani su YouTube:

"L'Inter secondo me è in grave ritardo a destra, ma ha una giustificazione. E' stata incauta su Palestra e sfortunata con Khalaili, ci sta anche che ora sia in ritardo. Qualcuno arriverà. Senza esterno destro, rischia di mancare i suoi obiettivi? Credo che sia assolutamente indispensabile rivincere il campionato, con buona pace di qualche interista che mi ha attaccato dicendo che ho parlato di obbligo scudetto. Ragazzi, quando uno vince il campionato, quando ha la squadra con il monte ingaggi più alto, l'obiettivo minimo deve essere riconfermarsi. Era così anche per Milan, Napoli".

"Non c'entra niente aver speso meno delle rivali, perché le altre hanno anche venduto. L'Inter ha la miglior squadra, se non dovesse rivincere il campionato sarebbe una stagione negativa. Dovrebbe fare un po' meglio in Champions League: anche senza un esterno straordinario, può vincere il campionato, in Europa invece un buon esterno potrebbe fare la differenza per entrare nelle prime otto".