GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

Espulso sabato per aver tirato i capelli a un avversario durante la partita di Liga contro il Villarreal (1-0), l'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr é stato squalificato per quattro giornate e salterà il Clásico contro il Barcellona, in programma il 25 ottobre.

La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha confermato la sanzione per il nazionale brasiliano: due giornate per il cartellino rosso e altre due per le proteste nei confronti dell'arbitro.

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L'attaccante madrileno sarà dunque indisponibile per il Clásico contro l'FC Barcellona, il 25 ottobre al Camp Nou, e per altre tre partite contro Siviglia FC, Racing Santander e Valencia.