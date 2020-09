Record – Joao Mario, sei club hanno fatto sondaggi per lui. E l’Inter è stata chiara

Joao Mario è tornato all’Inter ma non si sta allenando con il resto del gruppo. Secondo la stampa italiana non sarebbero arrivate offerte soddisfacenti per il giocatore. La stampa portoghese invece è convinta che sia molto ricercato e che avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei.

Avrebbero fatto sondaggi per lui queste società nell‘ultima settimana: Newcastle, Leeds United e West Ham dall’Inghilterra, Valencia e Betis dalla Spagna, e Galatasaray (Turchia).

Lo stesso quotidiano specifica che l’Inter non lo lascia partire senza un’offerta per una cessione definitiva, la società non è interessata a cederlo in prestito. Ha ancora due anni di contratto con la squadra nerazzurra.

(Fonte: record.pt)