Francesco Repice, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dei temi di attualità del calcio italiano, partendo dalla Juventus:

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"I problemi sono evidenti davanti alla Juve. La solidità la si apprezza di più quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo. A me sembra una squadra la Juve che manca di qualità davanti. Manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Ho visto Inter e Roma e mi sembrano di un altro livello".

Chi ha impressionato di più tra Inter e Roma?

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"Entrambe a dire il vero. Come qualità offensiva la Roma ha più scelta, ma la potenza dell'Inter, quando può scatenare i cavalli sul terreno...".

Conte con la rosa della Juve per cosa lotterebbe?

"Non vincerebbe lo Scudetto. Ora Inter, Como, Roma e Napoli sono davanti. Le altre hanno calciatori diversi".