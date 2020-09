Retromarcia Inter: stoppata la cessione di Ranocchia al Genoa, riflessioni in corso

Cambio di programma improvviso dell’Inter per quanto riguarda il futuro di Andrea Ranocchia: il centrale nerazzurro, da tempo inserito nella lista dei partenti, sembrava sul punto di trasferirsi al Genoa, ma Conte e i vertici interisti hanno deciso di prendersi ancora un po’ di tempo per valutare la situazione. Così scrive il Corriere dello Sport: “Con il Genoa c’è un principio di accordo per la cessione del centrale umbro, ma i dirigenti interisti e Conte hanno il timore di indebolire, non solo numericamente, il reparto e si sono presi 48 ore per riflettere. Probabile che a questo punto Ranocchia, in scadenza di contratto, resti fino al 30 giugno e torni a essere l’alternativa a De Vrij, ruolo in cui sabato Bastoni ha faticato“.