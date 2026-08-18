Quattro giorni e sarà Serie A. La prima squadra a scendere in campo sarà l'Inter campione in carica chiamata a difendere il tricolore. La Reuters fa il punto sulla A a pochi giorni dal via. "La corsa allo Scudetto più aperta che negli ultimi anni, mentre i campioni dell'Inter affrontano un profondo ricambio generazionale. Sebbene sulla carta l'Inter sembri la favorita per la riconferma dello Scudetto, la squadra di Cristian Chivu sta rinnovando la rosa, costruendo una squadra su nuove basi".

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"Il club si è separato dal portiere Yann Sommer e ha ingaggiato il veterano Ivan Provedel dalla Lazio, che probabilmente inizierà la stagione come riserva di Josep Martinez. I nuovi acquisti John Stones, 32 anni, e Manuel Akanji, che hanno giocato insieme al Manchester City, insieme a Djed Spence, saranno i pilastri della difesa. Il trentunenne svizzero Akanji è passato a titolo definitivo alla squadra dopo un periodo in prestito la scorsa stagione e accoglierà con favore l'arrivo dei nazionali inglesi Stones e Spence".

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"In attacco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram guideranno ancora una volta un reparto offensivo che ha portato l'Inter alla conquista del double Serie A e Coppa Italia. Napoli e Milan hanno subito un calo di forma a metà stagione, dando all'Inter il margine di manovra necessario per ruotare la rosa e conquistare i due trofei, ma questa stagione potrebbe rivelarsi molto più difficile".

"Mentre l'Inter sembra avere sotto controllo i cambi di rosa con valide sostituzioni, la situazione è più caotica al Milan. A Napoli, quando è diventato chiaro che Allegri avrebbe preso il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, le reazioni sono state contrastanti. Il progetto a lungo termine di Luciano Spalletti alla Juventus ha potuto proseguire nonostante una stagione deludente, con la dirigenza del club impegnata nella ricostruzione. Nel frattempo, Como e Roma puntano a consolidare i successi della scorsa stagione. Il Como di Cesc Fabregas ha smentito ogni pronostico qualificandosi per la prima volta alla Champions League e ora sta costruendo una rosa in grado di competere a quel livello".