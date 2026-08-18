GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Mancano circa due settimane alla chiusura del mercato ma l'Inter è ancora molto attiva. Il dossier principale è ovviamente rappresentato da Curtis Jones, che sta spingendo per approdare in nerazzurro.

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Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, molto complessa, tra l'Inter e il Liverpool, con Jones che ha ancora un solo anno di contratto con i Reds:

L'Inter continua a monitorare la situazione Jones, non ci sono stati contatti recenti negli ultimi giorni, non perché l'interesse sia passato ma semplicemente perché il Liverpool fa una valutazione molto importante, di oltre 30 mln. Il Liverpool ha fatto già sapere all'Inter che la valutazione è quella, non scende nonostante il giocatore sia entrato nell'ultimo anno di contratto.

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Il Liverpool non fa sconti, se l'Inter lo vuole lo deve pagare questa cifra. È legato all'uscita di Frattesi, che è ufficiale, ma bisogna capire anche su Luis Henrique, è un obiettivo della Roma. Con l'uscita di Luis Henrique, l'Inter guadagnerebbe forse meno di 30 mln di euro e a quel punto l'Inter potrebbe andare su Curtis Jones