Gianluca Di Marzio, sul suo sito, ha fatto il punto della situazione sul mercato della Roma, confermando come l'opzione Luis Henrique sia in pista:

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"Per la Roma c'è spazio almeno per un'operazione, due se poi ci sarà anche un'uscita. L'opzione Malick Fofana può essere portata avanti solo in caso di un'uscita e l'indiziato è Soulé che è finito sul mercato sin da subito senza trovare una soluzione che andasse bene alla Roma e al giocatore. Se dovesse andare via Soulé, un altro giocatore offensivo arriverà, se non dovesse uscire Soulé, non sono così convinto. Penso che la Roma prenderà un esterno a tutta fascia che è diventata la priorità. Per Udogie non mi risulta ci siano possibilità al momento, sia perché il giocatore crede di avere più spazio al Tottenham dopo l'addio di Spence e, proprio perché il Tottenham ha ceduto Spence, ora gli Spurs non vogliono cedere Udogie in prestito ma chiedono 40 mln.

Oggi le attenzioni della Roma sono concentrate su due profili: Cacciamani, per il quale la Roma ha offerto 12 mln ma il Torino ha rifiutato. Prendendosi un rischio da un lato, perché sì prenderebbe un giovane italiano, quindi un investimento su un giocatore di prospettiva, e questo sicuramente alla proprietà piace molto. Il rischio sarebbe mettere due 2007 sulla stessa fascia, quindi avere due giocatori molto giovani. È vero che c'è Wesley, però è anche vero che tu oggi prendi Rodrigo Mora e Cacciamani e li metti sullo stesso settore di campo.

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L'altro è andare a prendere un giocatore più sicuro, che è vero non sta raccogliendo grandi simpatie da diversi tifosi della Roma, che mi iscrivono anche in privato, è Luis Henrique, un giocatore che Tony D'Amico gradisce particolarmente e non è l'unico, Luis Henrique ha avuto tante richieste anche a gennaio, il Bournemouth di Tiago Pinto a gennaio aveva messo 30 mln ma l'Inter ha rifiutato. Ha già giocato la Champions, è stato praticamente sempre titolare nell'Inter, ha già giocato con un allenatore molto offensivo come De Zerbi al Marsiglia dove faceva l'esterno nel 4-3-3, può garantirti di giocare anche come attaccante esterno e non solo come ala, può garantire diverse soluzioni a Gasperini. Chi oggi magari può arrivare senza grandi proclami può diventare poi invece un giocatore fondamentale, ed è quello che secondo me pensa la Roma con Luis Henrique.

Lasciamo che la società faccia le sue scelte definitive, e capiremo soprattutto a quali condizioni eventualmente arriverà uno tra Cacciamani e Luis Henrique, perché penso che alla fine adesso il nodo da sciogliere per la Roma dopo l'arrivo di Rodrigo Mora sia proprio quello, il giocatore di fascia sinistra".