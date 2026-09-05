Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli 3-2, Luca Marelli ha parlato così dell'episodio da moviola sullo 0-0 per il tocco di mano di Lobotka:

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"L'Inter si lamenta molto e Barella addirittura si ferma per un tocco possibile di mano di Lobotka, il movimento è sicuramente punibile. Se Lobotka avesse toccato il pallone, il VAR avrebbe dovuto chiamare l'arbitro per l'OFR. Rivedendo tutte le immagini, soprattutto quella frontale, la rotazione del pallone e il movimento del pallone, pare non cambiare, motivo per cui non è stato fischiato.

Difficilissimo capire se ci sia stato il tocco, la prospettiva non ci deve ingannare, ci deve essere la certezza per un intervento del VAR, non la supposizione. Per me è corretto che il VAR non sia intervenuto, avendo visto per una decina di minuti tutte le immagini, non siamo in grado di dire con certezza se il tocco c'è stato o no. Il gesto sarebbe stato punibile in caso di contatto ma non abbiamo certezze, la supposizione non è sufficiente per il richiamo all'OFR"

"Rrahmani ha rischiato molto nel primo tempo ma lui e Pio Esposito si trattengono a vicenda, ha rischiato perché Rrahmani si è disinteressato del pallone, sarebbe stato oltremodo punitivo fischiare"

"Lautaro ha rischiato la prima espulsione della stagione. Non c'è nulla, si lamenta molto Lautaro e viene giustamente ammonito, proprio perché ha gesticolato plautalmente. Due minuti dopo, Lautaro rischia molto perché col braccio sinistro va a contatto con Rafa Marin. Sozza guardava proprio in quella direzione, faccio fatica francamente a capire perché non sia intervenuto, questa bracciata non c'entrava nulla con la partita e non c'era la possibilità di giocare il pallone che era più verso Rafa Marin"