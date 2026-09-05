C'era il rigore per il mani di Lobotka in area di rigore sullo 0-0? Ecco il commento di Luca Marelli ai microfoni di Dazn

Matteo Pifferi
vitiello inter Napoli (1)

FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Inter-Napoli 3-2, Luca Marelli ha parlato così dell'episodio da moviola sullo 0-0 per il tocco di mano di Lobotka:

San Siro tifosi nerazzurri
Getty Images

"L'Inter si lamenta molto e Barella addirittura si ferma per un tocco possibile di mano di Lobotka, il movimento è sicuramente punibile. Se Lobotka avesse toccato il pallone, il VAR avrebbe dovuto chiamare l'arbitro per l'OFR. Rivedendo tutte le immagini, soprattutto quella frontale, la rotazione del pallone e il movimento del pallone, pare non cambiare, motivo per cui non è stato fischiato.

WhatsApp Image 2026-09-05 at 20.17.33

Difficilissimo capire se ci sia stato il tocco, la prospettiva non ci deve ingannare, ci deve essere la certezza per un intervento del VAR, non la supposizione. Per me è corretto che il VAR non sia intervenuto, avendo visto per una decina di minuti tutte le immagini, non siamo in grado di dire con certezza se il tocco c'è stato o no. Il gesto sarebbe stato punibile in caso di contatto ma non abbiamo certezze, la supposizione non è sufficiente per il richiamo all'OFR"

marelli

"Rrahmani ha rischiato molto nel primo tempo ma lui e Pio Esposito si trattengono a vicenda, ha rischiato perché Rrahmani si è disinteressato del pallone, sarebbe stato oltremodo punitivo fischiare"

"Lautaro ha rischiato la prima espulsione della stagione. Non c'è nulla, si lamenta molto Lautaro e viene giustamente ammonito, proprio perché ha gesticolato plautalmente. Due minuti dopo, Lautaro rischia molto perché col braccio sinistro va a contatto con Rafa Marin. Sozza guardava proprio in quella direzione, faccio fatica francamente a capire perché non sia intervenuto, questa bracciata non c'entrava nulla con la partita e non c'era la possibilità di giocare il pallone che era più verso Rafa Marin"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti