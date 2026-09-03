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Ieri è arrivata l'ufficialità dell'addio tra Piero Ausilio e l'Inter dopo 28 anni insieme. L'ex DS nerazzurro ha firmato la risoluzione consensuale del contratto dopo che la trattativa per il rinnovo non è andata a buon fine.

Al posto di Piero Ausilio ci sarà Dario Baccin, braccio destro proprio di Ausilio da 9 anni e anche promotore del progetto Under 23 dell'Inter che lo scorso anno ha prodotto risultati più che buoni.

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Alfio Musmarra, intervenuto su Youtube, ha raccontato quali debbano essere le priorità ora di Baccin, una su tutte la questione rinnovo di Dimarco:

"Inizia ufficialmente l'era Baccin, gli va fatto l'in bocca al lupo, non sarà affatto semplice ma va detto che Baccin ha avuto la possibilità di stare 9 anni al fianco di Piero, di imparare a muoversi e a sapersi relazionare in un certo modo e ha la fortuna di avere Marotta con la sua supervisione. Di sicuro, rispetto agli inizi di Ausilio, Baccin parte nettamente avvantaggiato, ci sarà da andare sin da subito a sistemare delle cose, una su tutte la questione contrattuale di Dimarco.

Dimarco ieri sera al Gran Galà del Calcio non ha evitato di parlare della sua situazione contrattuale e di manifestare un certo stupore perché dopo l'MVP e dopo la stagione straordinaria nessuno avesse ancora affrontato la questione relativa al suo contratto. Il che è vero fino ad un certo punto perché a me risulta che qualche discorso era stato fatto e non più approfondito, è ovviamente una situazione da approfondire e da ragionare insieme"