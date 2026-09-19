Gianni Rivera, raggiunto da Radio1 Rai, ha parlato della scomparsa di Sandro Mazzola
VIDEO / Inter, Mazzola festeggia 82 anni al Botinero: presente anche Marotta
"Giocavamo insieme in Nazionale, c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due". Gianni Rivera, raggiunto da Radio1 Rai, ha parlato della scomparsa di Sandro Mazzola, ricordando la staffetta tra lui e l'interista durante i Mondiali di Messico '70.
"Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia", ha aggiunto l'ex del Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Roma-Inter, le probabili formazioni: due grossi dubbi per Chivu, Gasp pensa a una sorpresa
News Primavera
Primavera, pagelle Monza-Inter: Rocca è devastante, Carrara non smette più di segnare
Live
Primavera, Monza-Inter 2-3 risultato finale: Carrara non perdona, nerazzurri imbattuti
News Primavera
Inter Primavera, Bigica: "Ottimo inizio di campionato, oggi dedica a Mazzola. Carrara è..."
Ultima ora
Sabatini: "Tutta la vita Dybala su Thuram, Lautaro > Malen. Jones? Mai avrei pensato che..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti