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"Giocavamo insieme in Nazionale, c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due". Gianni Rivera, raggiunto da Radio1 Rai, ha parlato della scomparsa di Sandro Mazzola, ricordando la staffetta tra lui e l'interista durante i Mondiali di Messico '70.

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"Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia", ha aggiunto l'ex del Milan.