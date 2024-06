"Bastoni ha avuto numeri da Toni Kroos, con 123 tocchi, il 96% di precisione nei passaggi, e a tempo perso ha anche segnato il gol del pari. Calafiori ha vinto tutti i duelli aerei, accompagnati da 3 intercetti e 5 recuperi. Poi ci sono anche due dribbling completati, e questa è l’altra metà del quadro: il difensore del Bologna, che è già stato una delle notizie più interessanti dell’ultima stagione di calcio europeo, all’esordio agli Europei ha lasciato sul campo di Dortmund una masterclass su come creare superiorità numerica arrivando con facilità da mezzala ai venti metri in conduzione. La sua enorme sfera di influenza sulla manovra permette di liberare del tutto Dimarco in posizione di ala e aiuta tutta la squadra a occupare la trequarti. In tutto questo sarebbe anche il secondo difensore più giovane degli Azzurri a disputare una partita degli Europei, dopo Paolo Maldini. Ecco perché Calafiori e Bastoni, 47 anni in due, possono segnare un’epoca in Nazionale, come tante altre coppie di centrali prima di loro", ha scritto Rivista Undici nella sua analisi della coppia di centrali. Il futuro di questa Italia.