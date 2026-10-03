Arriva una conferma importante sul caso che ha coinvolto Gianluca Rocchi e, più in generale, il mondo arbitrale italiano.

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Dopo le ricostruzioni contrastanti circolate nelle ultime ore, il giornalista di Sky Sport Lorenzo Fontani ha chiarito pubblicamente quale sia il filone interessato dal provvedimento.

Il giornalista ha scritto:

«Confermo che il provvedimento di ieri riguarda il filone designazioni».

Una precisazione breve, ma molto significativa.

Chiarito il nodo tra designazioni e “bussate”

Il punto era diventato centrale nelle ultime ore: il provvedimento riguardava il filone relativo alleoppure quello delle cosiddette

Fontani indica senza esitazioni la prima ipotesi.

Una conferma che si inserisce nella ricostruzione già proposta dall’avvocato Michele La Francesca, secondo cui il procedimento sportivo sulle “bussate” aveva già avuto un proprio percorso e una precedente archiviazione, mentre il filone delle designazioni era distinto.

Il messaggio di Fontani contribuisce quindi a fare ulteriore chiarezza: il provvedimento reso noto nelle ultime ore, con l'archiviazione della Procura federale, riguarda le designazioni arbitrali.

Resta naturalmente importante distinguere i diversi procedimenti, nati in momenti differenti e con oggetti diversi, evitando di sovrapporre automaticamente il filone delle designazioni a quello relativo agli episodi in sala VAR.