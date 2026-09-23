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Nelle ultime partite, Marcus Thuram ha dimostrato di aver quasi del tutto recuperato la migliore condizione. Non convocato dalla Francia, avrà la possibilità di arrivare al 100% per la ripresa del campionato.

"Marcus Thuram non ha le risposte per spiegare come mai l’Inter ultimamente vada così di frequente sotto di due gol contro qualsiasi avversario, ma i numeri e le giocate di chi riesce a dominare una tendenza negativa come questa, sì, li ha. Lui, che in questo momento ribadisce ancora di non essere al cento per cento. Il campo però racconta di una punta che in quattro presenze è entrato in quattro gol interisti con due reti e altrettanti assist. Tutto nelle ultime tre uscite di campionato. Col Monza all’esordio è rimasto in panchina, in trasferta col Cagliari è subentrato per gli ultimi 25 minuti, col Napoli ha giocato solo il secondo tempo mentre con Udinese e Roma è partito titolare. Un’opera in crescendo", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Il primo atto si è chiuso all’Olimpico tra strette di mano, dichiarazioni e qualche abbraccio. Uno su tutti, quello con l’amico e connazionale Manu Koné al quale ha rovinato il sogno di poter decidere lo scontro di vertice di sabato scorso. Il romanista poi è andato in nazionale, da Zinedine Zidane, mentre l’interista non è stato convocato dal nuovo ct che invece, tra i nerazzurri, ha deciso di premiare Andy Diouf all’alba di un nuovo cambio ruolo del 23enne (Zizou lo vede terzino sinistro). Ma se gol (uno ogni 115 minuti in campo), assist e una partecipazione a una rete dell’Inter ogni 57 minuti e mezzo non sono bastati a Zidane per convocare il maggiore dei figli di Lilian, a Chivu invece questi numeri hanno fatto brillare gli occhi. A fine agosto, quando ancora qualche strascico di un problema al polpaccio si faceva sentire dopo un Mondiale praticamente vissuto da spettatore, l’allenatore aveva rassicurato tutti dicendo che «stiamo lavorando per metterlo in condizione il prima possibile». Una strada senza intoppi ha reso liscio il percorso e a questo punto pazienza se non ha portato anche a Clairefontaine. È la prossima finestra di impegni nazionali di novembre che così diventa un nuovo traguardo; mentre le tappe intermedie con l’Inter alla ripresa dopo l’attuale maxi pausa appaiono come tante piccole grandi medaglie da appuntarsi sul petto provando a confermare il rendimento attuale. Per l’Inter e per la Francia".

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"Fissato, dunque, il nuovo doppio obiettivo di breve termine, Thuram per il momento può dedicarsi anima e corpo esclusivamente alla sua squadra. Chivu ringrazia, perché lunedì prossimo alla ripresa degli allenamenti avrà anche il suo numero 9 col quale iniziare (con calma) a preparare il ritorno in campo a San Siro contro il Parma ma anche — forse soprattutto — i due impegni di Champions League contro Bruges e Shakhtar di un ottobre di fuoco con 7 partite in 21 giorni. Con un Thuram al cento per cento della condizione fisica le preoccupazioni calano drasticamente. Tikus, che ora si gode i giorni di vacanza concessi dal suo allenatore, lavora per questo, con in testa soltanto la sua Inter. E quando si entrerà di nuovo nel Luna Park della Serie A sarà ancora lui l’unico giocatore di questo campionato con almeno due gol segnati e due assist all’attivo. L’ultimo è quello per il gemello Lautaro che ha aperto alla rimonta contro la Roma. Nessun altro interista dal 2023 ha lanciato così tanto in porta il Toro. Chiamatelo pure: fattore Thuram", aggiunge Gazzetta.