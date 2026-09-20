È il copione di questo inizio di stagione dell'Inter. La squadra di Chivu va sotto di due gol e poi avvia la rimonta. È successo anche contro la Roma che era andata avanti 2-0 grazie alla doppietta di Manu Koné. Ci ha pensato Lautaro a rimettere in carreggiata i nerazzurri. "Quest’anno la Serie A è il campionato più divertente del mondo. Magari è presto per dirlo, ma le prime cinque giornate stanno regalando uno spettacolo che il calcio italiano non mostrava da tempo. Questa volta a entusiasmare sono le due squadre più forti del campionato, Roma e Inter, che all’Olimpico si dividono un tempo e alla fine pareggiano 2-2", sottolinea Libero.

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"Nel primo tempo è disarmante il dominio della Roma, che mette in campo un’intensità diversa, vincendo tutti i contrasti. L’unico errore della Roma? Concedere gol al primo minuto della ripresa: Thuram recupera su Mancini e trova Lautaro in area, il quale segna con una conclusione sporca. Il gol riporta in partita l’Inter, che guadagna campo con il passare dei minuti, anche a causa dell’evidente stanchezza nei giocatori giallorossi".

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"E al 79’ ecco il pareggio, firmato ancora da Lautaro, straordinario attaccante autore di una conclusione potente imparabile per Svilar, nel segno di Sandro Mazzola, ricordato con un minuto di silenzio prima della partita. «Questa partita deve darci consapevolezza, abbiamo un livello alto», racconta Gasperini. «Non parlo del primo tempo, l’ho detto alla squadra e resta tra noi. Ma nel secondo tempo abbiamo fatto un grande partita. Dobbiamo imparare a mettere la stessa intensità anche all’inizio», risponde Chivu".

(Libero)