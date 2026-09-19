La lista dei convocati di Gasperini per la sfida tra Roma e inter
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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Inter, giornata numero 5 di Serie A.
Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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