La lista dei convocati di Gasperini per la sfida tra Roma e inter

Andrea Della Sala
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Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Inter, giornata numero 5 di Serie A.

Ecco i giocatori a disposizione del tecnico.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

gasperini conferenza ROMA

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