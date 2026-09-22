Bel retroscena raccontato da BordoCAM, rubrica di DAZN, su Roma-Inter di sabato scorso. Partita molto intensa ma molto corretta

Marco Astori

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Bel retroscena raccontato da BordoCAM, rubrica di DAZN, su Roma-Inter di sabato scorso. Partita molto intensa ma molto corretta, anche a livello arbitrale.

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Tanto da aver esaltato anche l'arbitro Davide Massa, che a fine partita, nel salutare allenatori e giocatori, si è lasciato andare ad un commento su match.

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"Uno spettacolo avete fatto: uno spettacolo, complimenti. Uno spettacolo ragazzi: bravissimi, complimenti", le parole del direttore di gara".

Massa Roma-Inter

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