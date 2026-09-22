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Prima del fischio d'inizio di Roma-Inter, c'è stata occasione per Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu di salutarsi e scambiarsi i complimenti. Ecco cosa si sono detti i due rivelato da BordoCAM.

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"Tanta roba, sei forte mister: tanta roba", ha detto Chivu al tecnico giallorosso. E Gasp ha replicato a Cristian: "Stai facendo delle cose fantastiche".