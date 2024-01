Roma, un altro ex Inter per la panchina? Mourinho addio, contatti con Conte

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Il club giallorosso ha comunicato questa mattina l'esonero del tecnico portoghese, e a breve ufficializzerà il nome del sostituto. Sulla panchina dei capitolini, dopo lo Special One, potrebbe arrivare un altro ex Inter. Il sogno dei Friedkin, secondo La Repubblica, sarebbe Antonio Conte: "La settima sconfitta stagionale, domenica sera, ha avvelenato ancora di più il clima in casa giallorossa, tra i tifosi impazza il dibattito se sia colpa dello Special o di una rosa "non da Champions" o di entrambe le cose. In tanti vorrebbero una bandiera come Daniele De Rossi nel ruolo di traghettatore per portare la squadra fuori da questo tunnel. Da parte loro, i Friedkin osservano sconcertati la deriva di una squadra senza gioco e ora addirittura nona in classifica".